Beşiktaşta Negredo için flaş karar!

Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği İspanyol golcü Negredo için son çare fesih kararı alındı
7 Ağustos 2018 Salı, 11:54:51
Güncelleme: 11:56:13
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Beşiktaş'ta Negredo için flaş karar!
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Yıllık ücreti 4 milyon 350 bin euro olan Alvaro Negredo'yu göndererek forvet hattına yeni bir golcü eklemek isteyen Beşiktaş Yönetimi, İspanyol oyuncuya kulüp arayışlarına devam ediyor..
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Beşiktaş'ta Negredo için flaş karar!
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Son olarak İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile görüşen ancak Negredo'nun yıllık maaşı için paylaşım mutabakatına varamayan siyah-beyazlıların, Real Sociedad ile de pazarlık halinde olduğu öğrenildi..
Beşiktaş'ta Negredo için flaş karar!
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32 yaşındaki futbolcuyu bu iki kulüpten birine göndermeye çalışan Beşiktaş Yönetimi, transfer dönemi bitene kadar anlaşma sağlayamaması halinde, Negredo'nun sözleşmesini karşılıklı feshetme seçeneğini de masaya yatıracak..
Beşiktaş'ta Negredo için flaş karar!
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre, kadroya bir santrfor dahil etmek istediğini yönetime ileten Cardiff City teknik direktörü Neil Warnock liste başına Alvaro Negredo'yu koydu..
Beşiktaş'ta Negredo için flaş karar!
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Negredo'nun Manchester City ile Middlesbrough dönemini araştıran bunun yanı sıra geçmişte Real Madrid, Valencia ve Sevilla gibi dev takımların formalarını giydiğini bilen Cardiff yetkilileri, tecrübeli teknik adamın talebi doğrultusunda bu hafta içinde Beşiktaş'ın kapısını çalacak..
Beşiktaş'ta Negredo için flaş karar!
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Öte yandan, Alvaro Negredo'yu transfer etmek isteyen Galli kulübün yöneticilerinin 3 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planladıkları, Beşiktaş'ın da bu teklifi kabu edeceği iddia edildi..