Beşiktaşta Larinin bileti kesildi - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Beşiktaş'ta Larin'in bileti kesildi

    Beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlıların Kanadalı forveti elden çıkarılacak. 23 yaşındaki oyuncudan elde edilecek gelir yeni golcü transferinde kullanılacak.
    2 Kasım 2018 Cuma, 11:47:36 Güncelleme: 11:53:10
    Beşiktaşta Larinin bileti kesildi

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz ocak ayında kadrosuna kattığı Cyle Larin'in bileti kesildi.

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    Beşiktaşta Larinin bileti kesildi

    Takımın golcü eksikliği yaşadığı dönemde sık sık şans bulan Kanadalı oyuncu beklentileri karşılayamayınca gözden düştü.

    Beşiktaşta Larinin bileti kesildi

    Taraftarların Genk maçında da büyük tepkisine maruz kalan ve formayı Mustafa Pektemek'e kaptıran 23 yaşındaki oyuncunun ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi planlanıyor.

    Beşiktaşta Larinin bileti kesildi

    Yetersiz performansının yanı sıra senelik 1,6 milyon avroluk ücretiyle dikkati çeken genç oyuncunun ilk etapta satılması gündemde.

    Beşiktaşta Larinin bileti kesildi

    Larin'e talip çıkmaması durumunda ise kiralanması söz konusu olacak.

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