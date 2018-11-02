Beşiktaşta Larinin bileti kesildi - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Larin'in bileti kesildi
Beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlıların Kanadalı forveti elden çıkarılacak. 23 yaşındaki oyuncudan elde edilecek gelir yeni golcü transferinde kullanılacak.
2 Kasım 2018 Cuma, 11:47:36
Güncelleme: 11:53:10
Beşiktaş'ın geçtiğimiz ocak ayında kadrosuna kattığı Cyle Larin'in bileti kesildi.
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Takımın golcü eksikliği yaşadığı dönemde sık sık şans bulan Kanadalı oyuncu beklentileri karşılayamayınca gözden düştü.
Taraftarların Genk maçında da büyük tepkisine maruz kalan ve formayı Mustafa Pektemek'e kaptıran 23 yaşındaki oyuncunun ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi planlanıyor.
Yetersiz performansının yanı sıra senelik 1,6 milyon avroluk ücretiyle dikkati çeken genç oyuncunun ilk etapta satılması gündemde.
Larin'e talip çıkmaması durumunda ise kiralanması söz konusu olacak.