Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
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Beşiktaş'ta ilk hedef şampiyonluk

Şenol Güneş 2.'lik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından rahatsız. Kalan 14 karşılaşmada ilk hedef şampiyonluk olarak belirlendi.

5 Şubat 2019 Salı, 09:47:42 Güncelleme: 09:47:51
Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2'lik galibiyet bir anda kara bulutların dağılmasına neden oldu.

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Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Lider Başakşehir'le aradaki puan farkının 11 olması umutların yitirilmesine yol açmadı. Herkes ilk hedefi şampiyonluk olarak belirledi.

Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Gözler son 14 maça çevrildi

Tenik direktör Şenol Güneş'in ikincilik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından hoşnut olmadığı ortaya çıktı.

Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Antalyaspor karşısındaki farklı galibiyet gözleri son 14 karşılaşmaya çevirdi

Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk

Biz kazanmaya devam edelim

Şenol Güneş'in futbolcularına, "Ligde her şey olabilir. Biz yeter ki kazanmaya devam edelim.

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