Beşiktaşta ilk hedef şampiyonluk - Fotomaç
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Beşiktaş'ta ilk hedef şampiyonluk
Şenol Güneş 2.'lik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından rahatsız. Kalan 14 karşılaşmada ilk hedef şampiyonluk olarak belirlendi.
5 Şubat 2019 Salı, 09:47:42
Güncelleme: 09:47:51
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2'lik galibiyet bir anda kara bulutların dağılmasına neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Lider Başakşehir'le aradaki puan farkının 11 olması umutların yitirilmesine yol açmadı. Herkes ilk hedefi şampiyonluk olarak belirledi.
Gözler son 14 maça çevrildi
Tenik direktör Şenol Güneş'in ikincilik mücadelesi yaptıklarına dair bir algı yaratılmasından hoşnut olmadığı ortaya çıktı.
Antalyaspor karşısındaki farklı galibiyet gözleri son 14 karşılaşmaya çevirdi
Biz kazanmaya devam edelim
Şenol Güneş'in futbolcularına, "Ligde her şey olabilir. Biz yeter ki kazanmaya devam edelim.