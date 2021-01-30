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Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, uzun süre uğraş verdiği Hulk transferinde bir gelişme kaydedemezken, bu kez ibreyi Cenk Tosun'a yöneltti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir forveti kadrosuna dahil etmek istediği bilinirken, İngiltere'den Beşiktaş için müjdeli haber geldi. O isim, Cenk'in ayrılığına izin verdiklerini açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Ocak 2021 Cumartesi 10:37, Güncelleme 30.01.2021 10:39
Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı