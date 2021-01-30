Galeri Beşiktaş Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı

Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, uzun süre uğraş verdiği Hulk transferinde bir gelişme kaydedemezken, bu kez ibreyi Cenk Tosun'a yöneltti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir forveti kadrosuna dahil etmek istediği bilinirken, İngiltere'den Beşiktaş için müjdeli haber geldi. O isim, Cenk'in ayrılığına izin verdiklerini açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı

Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı

Milli yıldız Cenk Tosun hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Everton menajeri Carlo Ancelotti, Cenk Tosun hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı

Beşiktaş'tan Ocak 2018'de Everton'a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun, Mavi Beyazlı ekipte ilk yılında adından söz ettirmeyi başarmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı

Henüz ilk yılında Everton'da 14 maçta forma giyen Cenk Tosun 5 gol atıp tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve takımdaki yerini garanti altına almıştı.

Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı

2018-2019 sezonuna da iyi bir giriş yapan Cenk Tosun, 29 kez giydiği Everton formasıyla 4 gol atıp 3 asist yapmış fakat geçirdiği sakatlık sonrası yaklaşık 1 yıl formasından uzak kalmıştı. G

Beşiktaş'ta Hulk olmadı Cenk Tosun müjdesi geldi! Transfer için resmen izin çıktı

Geçtiğimiz sezon Crystal Palace takımına kiralanan Cenk Tosun yeni takımında iyi bir başlangıç yapmasına rağmen yeniden sakatlık sorunu ile karşılaşmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

SON DAKİKA