Beşiktaşta hedef Liverpooldan Sturridge - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaş'ta hedef Liverpool'dan Sturridge

Fikret Orman'ın, transfer komitesine Liverpool'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşme talimatı verdiği iddia edildi.
23 Aralık 2018 Pazar, 23:42:24 Güncelleme: 08:04:10
Beşiktaşta hedef Liverpooldan Sturridge

Gol sıkıntısını bir türlü çözemeyen Beşiktaş'ta, sezon başında konuşulan Liverpool'lu golcü Daniel Sturridge ismi bir kez daha gündeme geldi.

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Beşiktaşta hedef Liverpooldan Sturridge

Yönetimin, Kırmızılar'ın Premier Lig'deki son 9 maçının sadece 2'sinde forma giyen, diğer 7 maçta 1 dakika bile şans bulamayan 1.88 boyundaki golcü için tekrar nabız yoklama kararı aldığı bildirildi.

Beşiktaşta hedef Liverpooldan Sturridge

Başkan Fikret Orman'ın, transfer komitesine oyuncunun menajeriyle görüşme talimatı verdiği bildirilirken, kendisinin de Liverpool'lu idarecilerle masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

Beşiktaşta hedef Liverpooldan Sturridge

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Transfer girişimindeki en büyük soru işareti ise oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi...

Beşiktaşta hedef Liverpooldan Sturridge

Buna göre Liverpool, oyuncuyla kontrat yenilemezse Beşiktaş, devre arasında Sturridge ile anlaşsa bile ancak 2019 Temmuz'da kadroya katabilir.

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