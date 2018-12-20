Beşiktaşta hedef Atletico Madridden Kalinic - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta hedef Atletico Madrid'den Kalinic
Sezon başında Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan Nikola Kalinic fazla forma giyemediği için ayrılığı düşünüyor.
20 Aralık 2018 Perşembe, 00:04:51
Güncelleme: 07:49:42
Bu sezon büyük bir forvet sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrilmiş durumda...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ara transferde çok kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Yönetim, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'le ilgileniyor.
1.5 yıllık teklif yapılacak
Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın hedefi, Hırvat forveti satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamak.
Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Kalinic ve Atletico ile temasa geçmesi bekleniyor.
342 dakika forma giyebildi
Sezon başında Milan'dan 14 milyon Euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Kalinic bekleneni veremedi. Ligde 9 maçta 342 dakika oynayan Hırvat yıldızın ayrılığı düşündüğü öğrenildi.
Vida da devreye girebilir
Beşiktaş transferde gerekirse Kalinic'in milli takımdan arkadaşı olan Vida'yı da devreye sokacak. 30 yaşında ve 1.87 boyunda olan yıldız futbolcu Fiorentina ve Dnipro'da da forma giydi.