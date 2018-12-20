Beşiktaşta hedef Atletico Madridden Kalinic - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Beşiktaş'ta hedef Atletico Madrid'den Kalinic

Sezon başında Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan Nikola Kalinic fazla forma giyemediği için ayrılığı düşünüyor.

20 Aralık 2018 Perşembe, 00:04:51 Güncelleme: 07:49:42
Beşiktaşta hedef Atletico Madridden Kalinic

Bu sezon büyük bir forvet sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrilmiş durumda...

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Beşiktaşta hedef Atletico Madridden Kalinic

Ara transferde çok kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Yönetim, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'le ilgileniyor.

Beşiktaşta hedef Atletico Madridden Kalinic

1.5 yıllık teklif yapılacak

Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın hedefi, Hırvat forveti satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamak.

Beşiktaşta hedef Atletico Madridden Kalinic

Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Kalinic ve Atletico ile temasa geçmesi bekleniyor.

Beşiktaşta hedef Atletico Madridden Kalinic

342 dakika forma giyebildi

Sezon başında Milan'dan 14 milyon Euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Kalinic bekleneni veremedi. Ligde 9 maçta 342 dakika oynayan Hırvat yıldızın ayrılığı düşündüğü öğrenildi.

Beşiktaşta hedef Atletico Madridden Kalinic

Vida da devreye girebilir

Beşiktaş transferde gerekirse Kalinic'in milli takımdan arkadaşı olan Vida'yı da devreye sokacak. 30 yaşında ve 1.87 boyunda olan yıldız futbolcu Fiorentina ve Dnipro'da da forma giydi.

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