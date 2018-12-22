Beşiktaşta Guzman harekatı - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Guzman harekatı

İspanyol Ideal Digital'e göre Beşiktaş, Atletico Madrid'in peşinde olduğu 23 yaşındaki 10 numara Victor Guzman için kulübü Pachuca'ya teklif sundu. Kabul edilirse Adem Ljajic ayrılacak.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 00:35:41 Güncelleme: 07:46:26
Beşiktaşta Guzman harekatı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Beşiktaşta Guzman harekatı

Önümüzdeki dönemde genç oyunculara yöneleceklerini açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın tam da bu idealine uygun bir dedikodu İspanya'dan geldi.

Beşiktaşta Guzman harekatı

İspanyol Ideal Digital'in iddiasına göre siyah-beyazlıları Atletico Madrid'in bir süredir görüşme halinde olduğu 23 yaşındaki Victor Guzman için kulübü Pachuca'ya teklif sundu.

Beşiktaşta Guzman harekatı

16 maçta 9 gol ve 5 gol atan Meksikalı 10 numara için siyah-beyazlıların Atletico'dan daha ısrarcı olduğunun üzerinde duruldu.

Beşiktaşta Guzman harekatı

Beşiktaş bu transferi yaparsa, kiralık Ljajic'i Torino'ya geri gönderecek.

Beşiktaşta Guzman harekatı
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