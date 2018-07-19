Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar - Galeri - Fotomaç
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar

    19 Temmuz 2018 Perşembe, 12:00:00 Güncelleme: 14:16:09
    Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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    • 5
    Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar'a yöneldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Porto ile bu futbolcunun transferi için masaya oturacak.

    Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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    • 5
    Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar

    Negredo ve Vagner Love'dan umduğunu bulamayan ve forvet arayışlarına giren Beşiktaş'ta, gündem yeniden Aboubakar oldu.

    Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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    • 5
    Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar

    Bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer için kaynak oluşturmaya çalışıyor.

    Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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    Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar

    Fulham'ın Fabri'yi istemesi ve Liverpool'un da Vida için ciddi bir teklif yapmasıyla birlikte elde edilecek olan kazancı transfere harcamayı düşünen siyah-beyazlılar, Porto forması giyen Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

    Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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    Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar

    Aboubakar bu sezon Porto'da gösterdiği performansla Juventus'un da dikkatini çekmişti. Ancak İtalyan kulübü, bu transferden daha sonra vazgeçti.

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