Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar

Fulham'ın Fabri'yi istemesi ve Liverpool'un da Vida için ciddi bir teklif yapmasıyla birlikte elde edilecek olan kazancı transfere harcamayı düşünen siyah-beyazlılar, Porto forması giyen Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.