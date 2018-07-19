Beşiktaşta gündem yeniden Aboubakar

19 Temmuz 2018 Perşembe, 12:00:00
Güncelleme: 14:16:09
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Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet konusunda yeniden eski golcüsü Aboubakar'a yöneldi. Yönetim, önümüzdeki günlerde Porto ile bu futbolcunun transferi için masaya oturacak.
Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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Negredo ve Vagner Love'dan umduğunu bulamayan ve forvet arayışlarına giren Beşiktaş'ta, gündem yeniden Aboubakar oldu.
Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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Bu futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer için kaynak oluşturmaya çalışıyor.
Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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Fulham'ın Fabri'yi istemesi ve Liverpool'un da Vida için ciddi bir teklif yapmasıyla birlikte elde edilecek olan kazancı transfere harcamayı düşünen siyah-beyazlılar, Porto forması giyen Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta gündem yeniden Aboubakar
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Aboubakar bu sezon Porto'da gösterdiği performansla Juventus'un da dikkatini çekmişti. Ancak İtalyan kulübü, bu transferden daha sonra vazgeçti.