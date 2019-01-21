Beşiktaş'ta gündem Trezeguet!

Yaşanan Quaresma krizinin ardından Beşiktaş yönetimi bu bölgeye yeni bir isim arayışına başladı. Siyah beyazlı yönetim Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet'i takibe aldı.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 10:21:42
Güncelleme: 11:28:58
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Beşiktaş'la ilgili bir iddia da Mısır basınından geldi. Ülke medyasında, Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet için siyah-beyazlıların temaslara başladığı yazıldı.
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Haberlerde Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki oyuncu konusunda istediği rakamı bildirmesinin ardından Beşiktaş cephesinin beklemeye geçtiği ancak yeni bir girişimin olabileceği kaydedildi.
"Türkiye'de yıldızı parlayan Trezeguet için her şey mümkün. Yakın zamanda yeni bir forma giyebilir" yorumu yapılan tecrübeli sol kanat oyuncusunun sezon başında da Galatasaray'ın kapısından döndüğüne vurgu yapıldı.
TREZEGUET KİMDİR?
1 Ekim 1994 doğumlu Trezeguet'in gerçek ismi "Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan"... Forvet ve sol kanat oynayan Mısırlı futbolcu El Ahly kulübünde futbola baladı. Daha sonra 2.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Belçika ikibi Anderlecht'e transfer oldu. 2015 yılında Anderlecht'te çok fazla forma şansı bulamayan yıldız adayı bir sonraki sezon 1. lig ekibi Royal Excel Mouscron kulübüne kiralandı.
Trezeguet bir sonraki sezon ise 500 bin Euro karşılığında Kasımpaşa tarafından kiralandı. Trezeguet'in sözleşmesinde ise 2 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu yer alıyordu.
Süper Lig'de 33 maçta 13 gol 6 asistlik performans gösterinece Kasımpaşa 2 milyon Euro'yu ödedi ve oyuncunun bonservisini aldı.