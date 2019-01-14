Beşiktaşta gündem PSGden Choupo-Moting - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş'ta gündem PSG'den Choupo-Moting

Fransızlar, Beşiktaş'ın Moting için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı. "Moting PSG'de yedek kalmaktan sıkıldı" denildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi, 11:04:15 Güncelleme: 11:05:37
Beşiktaşta gündem PSGden Choupo-Moting

Beşiktaş'ın Choupo Moting'i istediğinin duyulması ve Al Rayyan'ı çalıştıran Bülent Uygun'un "Choupo-Moting Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi" açıklamasının ardından transfer dedikoduları ardı ardına patladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşta gündem PSGden Choupo-Moting

Bu iddialardan biri de Fransızlardan geldi. Ülke basınında siyah-beyazlıların Kamerunlu oyuncu için PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak henüz bir cevap alamadıkları öne sürüldü.

Beşiktaşta gündem PSGden Choupo-Moting

Beşiktaş'ın Babel'den sonra acele bir transfer yapmak istediği belirtilen haberlerde 29 yaşındaki forvet için ısrarcı olabileceğinin de altı çizildi ve "Moting yedek kalmaktan sıkıldığı için Türkleri istiyor" denildi.

Beşiktaşta gündem PSGden Choupo-Moting

Fransız ekibinde 2020'ye kadar kontratı bulunan 1.91 boyundaki Moting bu sezon 14 karşılaşmada sadece 3 kez ilk 11 başladı ve 1 gol atabildi.

Beşiktaşta gündem PSGden Choupo-Moting

COME TO ÇILGINLIĞI BAŞLADI

Öte yandan Moting'in adı Beşiktaş ile anılmaya başlayınca siyah- beyazlı tarafarlar bir transfer klasiğine imza atmaya başladılar.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN