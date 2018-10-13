Beşiktaşta Gökhan Töre depremi! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yıldız futbolcu Gökhan Töre arasında tansiyon yükseldi.
13 Ekim 2018 Cumartesi, 16:21:55
Güncelleme: 16:35:46
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, idman sırasında sinirlendiği Gökhan Töre'yi sahadan gönderdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın bugün 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında oyuncularını sürekli olarak sert bir biçimde uyaran Şenol Güneş'ten nasibini Gökhan Töre de aldı.
Tecrübeli hoca, Gökhan Töre'ye sinirli bir şekilde oyundan çıkmasını söyledi.
Töre de oyundan çıktığı sırada sinirlendi ve söylenerek sahadan uzaklaştı.