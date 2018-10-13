Beşiktaşta Gökhan Töre depremi! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yıldız futbolcu Gökhan Töre arasında tansiyon yükseldi.
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 16:21:55 Güncelleme: 16:35:46
    Beşiktaşta Gökhan Töre depremi!

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, idman sırasında sinirlendiği Gökhan Töre'yi sahadan gönderdi.

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    Beşiktaşta Gökhan Töre depremi!

    Beşiktaş'ın bugün 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçında oyuncularını sürekli olarak sert bir biçimde uyaran Şenol Güneş'ten nasibini Gökhan Töre de aldı.

    Beşiktaşta Gökhan Töre depremi!

    Tecrübeli hoca, Gökhan Töre'ye sinirli bir şekilde oyundan çıkmasını söyledi.

    Beşiktaşta Gökhan Töre depremi!

    Töre de oyundan çıktığı sırada sinirlendi ve söylenerek sahadan uzaklaştı.

    Beşiktaşta Gökhan Töre depremi!

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