Beşiktaşta Gökhan Gönülün yerine Karlo Bartolec sesleri!

"Top tekniği ve orta kalitesi yüksek" raporu verilen 1995 doğumlu sağ bek için yönetim cephesinde "Şenol Hoca'nın elinde 1. sınıf bir sağ beke dönüşür. Hem yatırımlık hem de ihtiyaç duyduğumuz bir transfer" görüşü hakim.