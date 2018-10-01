Beşiktaşta forvete bedava isim: Graziano Pelle - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle

    Siyah-beyazlılar, transfer dönemi kapandıktan sonra Negredo'yu Al Nasr'a satmıştı.

    1 Ekim 2018 Pazartesi, 00:35:56 Güncelleme: 01:50:29
    Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
    • 1
    • 12
    Beşiktaşta forvete bedava isim: Graziano Pelle

    Siyah-beyazlılar, transfer dönemi kapandıktan sonra Negredo'yu Al Nasr'a satmıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
    • 2
    • 12
    Beşiktaşta forvete bedava isim: Graziano Pelle

    Devre arasında kadar teknik direktör Güneş'in elinde Larin, Love, Güven Yalçın ve Pektemek bulunuyor.

    Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
    • 3
    • 12
    Beşiktaşta forvete bedava isim: Graziano Pelle

    Deneyimli çalıştırıcı, Güven ve Pektemek'i ilk aşamada düşünmüyor.

    Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
    • 4
    • 12
    Beşiktaşta forvete bedava isim: Graziano Pelle

    Larin henüz Beşiktaş seviyesinde değil, bu hafta gol atan Love da istikrarsız.

    Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
    • 5
    • 12
    Beşiktaşta forvete bedava isim: Graziano Pelle

    Kartal, şampiyonluk için mutlaka bir forvet transferi yapmayı düşünüyor.

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