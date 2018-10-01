Beşiktaşta forvete bedava isim: Graziano Pelle - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
Siyah-beyazlılar, transfer dönemi kapandıktan sonra Negredo'yu Al Nasr'a satmıştı.
1 Ekim 2018 Pazartesi, 00:35:56
Güncelleme: 01:50:29
Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
Siyah-beyazlılar, transfer dönemi kapandıktan sonra Negredo'yu Al Nasr'a satmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
Devre arasında kadar teknik direktör Güneş'in elinde Larin, Love, Güven Yalçın ve Pektemek bulunuyor.
Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
Deneyimli çalıştırıcı, Güven ve Pektemek'i ilk aşamada düşünmüyor.
Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
Larin henüz Beşiktaş seviyesinde değil, bu hafta gol atan Love da istikrarsız.
Beşiktaş'ta forvete bedava isim: Graziano Pelle
Kartal, şampiyonluk için mutlaka bir forvet transferi yapmayı düşünüyor.