Beşiktaşta forvet için Cenk Tosun sesleri!

Beşiktaş, forvet hattı için eski golcüsüne gidiyor. Sayısal fazlalığa rağmen forvet bölgesinden istediği verimi alamayan siyah beyazlılar, bu bölge için eski oyuncusu Cenk Tosun'u geri getirmek istiyor!
19 Aralık 2018 Çarşamba, 23:52:00
Güncelleme: 10:08:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta gözler Ocak ayında yapılacak ara transfer dönemine çevrilmiş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun ilk yarısında özellikle gol yollarında büyük sıkıntı çeken ve eldeki forvet oyuncularından beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, takımın en skorer isimlerinden biri olan Cenk Tosun'u geri getirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı.
Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İngiltere'nin Everton takımına satılan Cenk'i yeniden takıma kazandırmak istiyor.
Hatta bu konuda birkaç kez İngiliz ekibinin nabzını yoklayan yetkililer, bu kez Erevton'lı yetkileleri ikna etmeye kararlı.
YERİNE OYUNCU ARANIYOR
Aslında Pepe'nin sözleşme feshi sürecinde özellikle İspanya basınında çıkan iddialar Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda...