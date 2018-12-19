Beşiktaşta forvet için Cenk Tosun sesleri! - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş'ta forvet için Cenk Tosun sesleri!

Beşiktaş, forvet hattı için eski golcüsüne gidiyor. Sayısal fazlalığa rağmen forvet bölgesinden istediği verimi alamayan siyah beyazlılar, bu bölge için eski oyuncusu Cenk Tosun'u geri getirmek istiyor!
19 Aralık 2018 Çarşamba, 23:52:00 Güncelleme: 10:08:11
Beşiktaşta forvet için Cenk Tosun sesleri!

Beşiktaş'ta gözler Ocak ayında yapılacak ara transfer dönemine çevrilmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşta forvet için Cenk Tosun sesleri!

Sezonun ilk yarısında özellikle gol yollarında büyük sıkıntı çeken ve eldeki forvet oyuncularından beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, takımın en skorer isimlerinden biri olan Cenk Tosun'u geri getirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı.

Beşiktaşta forvet için Cenk Tosun sesleri!

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İngiltere'nin Everton takımına satılan Cenk'i yeniden takıma kazandırmak istiyor.

Beşiktaşta forvet için Cenk Tosun sesleri!

Hatta bu konuda birkaç kez İngiliz ekibinin nabzını yoklayan yetkililer, bu kez Erevton'lı yetkileleri ikna etmeye kararlı.

Beşiktaşta forvet için Cenk Tosun sesleri!

YERİNE OYUNCU ARANIYOR

Aslında Pepe'nin sözleşme feshi sürecinde özellikle İspanya basınında çıkan iddialar Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN