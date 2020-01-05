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Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi
Sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Ligin alt kısımlarında yer alan siyah-beyazlılar aldığı seri galibiyetlerle şampiyonluk yarışında ben de varım demişti. Daha sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyeti ile taraftarını üzen Kara Kartal, 17'inci haftada Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla mağlup etmiş ve Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5'inci sırada bitirdi. Ara transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz isimler gündeme geldi. İşte Kartal'ın forvetine adı geçen yıldızlar ve Beşiktaş'ta yaşanan son transfer gelişmeleri...
5 Ocak 2020 Pazar 07:38
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CENK TOSUN İMKANSIZ DEĞİL
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun'la ilgili olarak yönetici Emre Kocadağ'ın açıklamaları, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Cenk Premier Lig'de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı.
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