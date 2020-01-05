Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi

Sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Ligin alt kısımlarında yer alan siyah-beyazlılar aldığı seri galibiyetlerle şampiyonluk yarışında ben de varım demişti. Daha sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyeti ile taraftarını üzen Kara Kartal, 17'inci haftada Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla mağlup etmiş ve Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5'inci sırada bitirdi. Ara transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sürpriz isimler gündeme geldi. İşte Kartal'ın forvetine adı geçen yıldızlar ve Beşiktaş'ta yaşanan son transfer gelişmeleri...
5 Ocak 2020 Pazar 07:38
Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi
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Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş aldığı peş peşe galibiyetlerle şampiyonluk yarışında ben de varım demişti. Süper Lig'in 17'inci haftasında Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla deviren siyah-beyazlılar topladığı 30 puan ile ligin ilk yarısını 5'inci sırada tamamladı.

Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Kara Kartal'da transfer çalışmaları da hız kesmeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ta öncelik forvet.

Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi

Burak Yılmaz'ın yanına gol sorununu çözecek bir isim arayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz isimler geldi. İşte son gelişmeler ve adı geçen golcüler...

Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi

CENK TOSUN İMKANSIZ DEĞİL

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun'la ilgili olarak yönetici Emre Kocadağ'ın açıklamaları, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Cenk Premier Lig'de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı.

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