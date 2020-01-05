Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi

CENK TOSUN İMKANSIZ DEĞİL

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun'la ilgili olarak yönetici Emre Kocadağ'ın açıklamaları, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Cenk Premier Lig'de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı.