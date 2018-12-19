Beşiktaşta flaş Babel gelişmesi! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta flaş Babel gelişmesi!
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına yoğun yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 14:28:29
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Günel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati salonda, sonraki bölümü ise sahada yapıldı.
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Isınma koşularıyla başlayan antrenman, streching ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman tek pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Yaklaşık 1 aydır sakat olan ve sosyal medyadan bir taraftara verdiği cevap nedeniyle kadro dışı bırakılan Ryan Babel, bugün ilk kez takım çalışmasına katılırken, antrenmanın tamamında yer aldı.
Hollandalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında da forma giyebileceği öğrenildi.
Öte yandan sakatlığı süren Enzo Roco çalışmaya katılmazken, kasığında ağrı hisseden Quaresma da salonda çalıştı.