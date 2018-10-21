Beşiktaşta flaş ayrılık! İpler koptu

Bu sezon iki kulvarda mücadele eden Beşiktaş, bir yandan ara transfer dönemi için takıma yapacağı takviyeleri düşünürken, diğer yandan da iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturuyor.
21 Ekim 2018 Pazar, 21:23:01
Güncelleme: 21:24:38
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Siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel de sezon sonunda mukavelesi bitecek futbolculardan birisi.
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Beşiktaş'a 2016-2017 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak gelen ve o sezon yaşanan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Babel, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 31 yaşındaki futbolcu, yaptığı skor katkısıyla da dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak istediği Hollandalı yıldız, siyah-beyazlıların bu teklifine daha önce sıcak bakarken, kendisine gelen tekliflerin çokluğu nedeniyle fiyat arttırımına gitti.
Beşiktaş Transfer Komitesi'nin yeni sözleşme teklifi için menajeriyle masaya oturduğu yıldız futbolcu, daha önce kabul ettiği 2 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinin bu kez 3.5 milyon Euro'ya çıkartılmasını istedi.