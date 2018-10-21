Beşiktaşta flaş ayrılık! İpler koptu - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İpler koptu

    Bu sezon iki kulvarda mücadele eden Beşiktaş, bir yandan ara transfer dönemi için takıma yapacağı takviyeleri düşünürken, diğer yandan da iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturuyor.

    21 Ekim 2018 Pazar, 21:23:01 Güncelleme: 21:24:38
    Beşiktaşta flaş ayrılık! İpler koptu

    Siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel de sezon sonunda mukavelesi bitecek futbolculardan birisi.

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    Beşiktaşta flaş ayrılık! İpler koptu

    Beşiktaş'a 2016-2017 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak gelen ve o sezon yaşanan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Babel, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

    Beşiktaşta flaş ayrılık! İpler koptu

    Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 31 yaşındaki futbolcu, yaptığı skor katkısıyla da dikkat çekiyor.

    Beşiktaşta flaş ayrılık! İpler koptu

    Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak istediği Hollandalı yıldız, siyah-beyazlıların bu teklifine daha önce sıcak bakarken, kendisine gelen tekliflerin çokluğu nedeniyle fiyat arttırımına gitti.

    Beşiktaşta flaş ayrılık! İpler koptu

    Beşiktaş Transfer Komitesi'nin yeni sözleşme teklifi için menajeriyle masaya oturduğu yıldız futbolcu, daha önce kabul ettiği 2 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinin bu kez 3.5 milyon Euro'ya çıkartılmasını istedi.

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