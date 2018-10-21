Beşiktaşta flaş ayrılık! İpler koptu

Beşiktaş Transfer Komitesi'nin yeni sözleşme teklifi için menajeriyle masaya oturduğu yıldız futbolcu, daha önce kabul ettiği 2 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinin bu kez 3.5 milyon Euro'ya çıkartılmasını istedi.