Beşiktaş'ta Fabri satılırsa Jose Sa gelecek! (17 Temmuz Beşiktaş transfer gündemi)
KARA KARTAL'A PORTEKİZLİ KULE
İspanyol file bekçisi Fabricio'ya teklifler gelmesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlıların, yeni bir 1 numara için arayışlarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Fabri'yi satması halinde Porto'nun 25 yaşında kalecisi Jose Sa ile temasa geçecek.
Haberde? Jose Sa'nın sosyal medyadan Beşiktaş kulübünü takibe aldığı belirtilirken, bu gelişmenin Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon takımıyla 21 maçta boy gösteren Sa, Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Porto'yla 1-1 berabere kaldığı grup maçında da forma giymişti. (Fotomaç / 17 Temmuz)
STUANİ SÜRPRİZİ
Yeni sezon öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine her gün yeni bir isim daha giriyor. Başkan Fikret Orman bir yandan, yöneticiler diğer yandan pek çok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Origi ve Sturridge için Premier Lig'de transfer sezonunun kapanması beklenirken, diğer adaylar arasında adı öne çıkan Munas Dabbur içinde görüşmeler devam ediyor. Bu arada finali Başkan Fikret Orman'ın sürpriz bir isim için görüşme yaptığı iddia edildi.
?Beşiktaş'ın adını kullanmadan sor!
Başkan Orman'ın geçen sezon Girona formasıyla La Liga'da 33 maçta 21 gol atan Uruguaylı forvet Cristhian Stuani'nin menajeri Delgado ile bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Orman daha önce Britos ve Maxi Oliveira için birer görüşme yaptığı için tarzını bildiği menajerden, Girona ile temas kurmasını 'Beşiktaş adını vermeden' fiyat araştırması yapmasını istedi. Girona'nın 2.5 milyon euro'ya aldığı Stuani için isteyeceği rakam Kartal'ın rotasını değiştirebilir. (Fotomaç / 17 Temmuz)
KARTAL 'UMUT'LANIYOR
Umut Nayir, Beşiktaş'a çok yakın... Siyah- beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı. Umut'un sözleşmesini haksız yere feshettiğini iddia eden Osmanlıspor'la da görüşen Kartal, Başkent temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından başarılı forvetin resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Ankaragücü forması giyen ve 14 kez rakip fileleri havalandıran Umut, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor. (Fotomaç / 16 Temmuz)
ALİ CEBECİ'Yİ TAKİBE ALDILAR
Beşiktaş, Atiker Konyaspor'da forma giyen 19 yaşındaki '10 numara' Ali Ayhan Cebeci'yi izlemeye aldı. 2015 yılından bu yana Atiker Konyaspor'da görev yapan Cebeci U17 Ligi'nde 24 maçta 4 gol, 11 asistlik performans sergilerken, U19 Ligi'nde 26 maçta 7 gol attı, 9 asist yaptı. (Fotomaç / 14 Temmuz)
YASİN'E SARI IŞIK
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, transfer döneminde adı siyah-beyazlılarla anılan Yasin Öztekin'le ilgili konuştu. G.Saray'ın sözleşmesini uzatmadığı Yasin Öztekin ile ilgilendiklerini ancak oyuncu göndermeleri durumda alabileceklerini söyleyen Albayrak; "Yasin Öztekin'in oynadığı mevkide arkadaşlarımız var. Babel, Quaresma, Gökhan Töre, Orkan, Lens... Hem sol hem sağ tarafta şu an için bir transfer söz konusu değil. Ancak ayrılmalar olduğu zaman almak istediğimi arkadaşlar var. Olabilir tabii ki, olmayabilir de" yorumunu yaptı. Shakira'nın Vodafone Park'taki konserine gelen Yasin çıkışta, "Beşiktaş ile daha önce görüştüm haber bekliyorum. Her futbolcu burada oynamayı ister. Umarım ben de oynarım" açıklamasını yapmıştı.
?Vida'yı da satabiliriz
Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, Vida için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Tecrübeli yönetici, "Vida'yı büyük takiplerle, büyük ısrarlarla bünyemize kazandırdık. Vida'nın ülkesi için ve kendi adımıza mutluyuz. Beşiktaş için umut verici. Beşiktaş'ın menfaati doğrultusunda, her futbolcu satılabilir, teklifler var" diye konuştu. (Fotomaç / 14 Temmuz)