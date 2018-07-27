Beşiktaşta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı

Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
27 Temmuz 2018 Cuma, 22:27:10
Güncelleme: 22:27:48
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Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibi ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, yeni transferler Enzo Roco ve Umut Nayir'in de katıldığı belirtildi.
Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
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B36 Torshavn ile oynanan ilk maçta forma giyen futbolcuların günü izinli olarak geçirdiği, diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve top kontrolü çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı aktarıldı.
Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı