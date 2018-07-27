Beşiktaşta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı

    27 Temmuz 2018 Cuma, 22:27:10 Güncelleme: 22:27:48
    Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
    • 1
    • 9
    Beşiktaşta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2 Ağustos Perşembe günü Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibi ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

    Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
    • 2
    • 9
    Beşiktaşta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, yeni transferler Enzo Roco ve Umut Nayir'in de katıldığı belirtildi.

    Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
    • 3
    • 9
    Beşiktaşta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı

    B36 Torshavn ile oynanan ilk maçta forma giyen futbolcuların günü izinli olarak geçirdiği, diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve top kontrolü çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı aktarıldı.

    Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
    • 4
    • 9
    Beşiktaşta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Beşiktaş'ta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
    • 5
    • 9
    Beşiktaşta Enzo Roco, Umut Nayir ve Pepe idmana çıktı
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN