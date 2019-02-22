Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı! Fenerbahçe... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı! Fenerbahçe...
Beşiktaş'ta şok Burak Yılmaz endişesi... Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdüren siyah beyazlılarda gündem Burak Yılmaz. FOTOMAC.COM.TR
22 Şubat 2019 Cuma 13:01
Güncelleme: 22.02.2019 13:14
Beşiktaş, bu sezon kötü günler geçiren ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirmek için uzun süredir dersine çalışıyor... Kulüpte adeta Fenerbahçe alarmı verilmiş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tüm hazırlıklar sürerken siyah beyazlı ekipte bir başka konu canları sıkıyor... Çıktığı son maçta Bursaspor filelerini 2 kez havalandırmayı başaran Burak Yılmaz'da flaş gelişme...
Pubis sakatlığı bulunan ve ara ara nükseden sakatlıkla boğuşan Burak Yılmaz Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte golcü yıldız cephesindeki son durum...
Derbi öncesi özel yaşamına da dikkat eden ve geceleri dışarı çıkmadığı kaydedilen Burak Yılmaz'ın kafa olarak da maça hazır konuma gelmek için yoğun çaba sarfediyor ancak sakatlık durumu meçhul...
İdmanlarda yer alamayan Burak Yılmaz'ın derbide oynama isteği mevcut ancak sakatlık durumunun buna ne derece müsaade edeceği üzerinde yoğun mesai harcanıyor.