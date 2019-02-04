Beşiktaşta bir dönem bitti... Quaresma ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta bir dönem bitti... Quaresma ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Uzun yıllardır Beşiktaş'a hizmet eden ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

4 Şubat 2019 Pazartesi, 11:45:54 Güncelleme: 11:53:05
Beşiktaşta bir dönem bitti... Quaresma ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Uzun süredir adı transfer gündeminde yer alan Portekizli dünya yıldızı futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılıyor...

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Beşiktaşta bir dönem bitti... Quaresma ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 mağlup ettiği maç konuşulurken TRT Spor spikeri Ersin Düzen bombayı patlattı.

Beşiktaşta bir dönem bitti... Quaresma ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Quaresma'yla bir kafede karşılaştığını belirten Düzen, şunları söyledi:

Beşiktaşta bir dönem bitti... Quaresma ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAĞIM"
"Quaresma'yla tesadüfen karşılaştık. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağını sordum, ayrılacağını söyledi."

Beşiktaşta bir dönem bitti... Quaresma ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"O zaman Avrupa'da transfer penceresi açıktı, Porto'ya gideceğini düşündüm ama 'hayır' dedi"

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