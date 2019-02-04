Beşiktaşta bir dönem bitti... Quaresma ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... - Fotomaç
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Beşiktaş'ta bir dönem bitti... Quaresma ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...
Uzun yıllardır Beşiktaş'a hizmet eden ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 11:45:54
Güncelleme: 11:53:05
Uzun süredir adı transfer gündeminde yer alan Portekizli dünya yıldızı futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 mağlup ettiği maç konuşulurken TRT Spor spikeri Ersin Düzen bombayı patlattı.
Quaresma'yla bir kafede karşılaştığını belirten Düzen, şunları söyledi:
"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAĞIM"
"Quaresma'yla tesadüfen karşılaştık. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağını sordum, ayrılacağını söyledi."
"O zaman Avrupa'da transfer penceresi açıktı, Porto'ya gideceğini düşündüm ama 'hayır' dedi"