Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman konuştu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi ve gündeme dair çok önemli ve sert açıklamalar yaptı. Beşiktaş'tan kimin bir menfaati varsa onun bir teşkilat içinde olduğunu ifade eden ce bunların ilişkilerini kestiğini belirten Başkan Orman, "Divan Kurulu toplantısında kimin nerede ayağına bastık, ne organizasyonlar yapıyorlar, hepsini tek tek anlatacağım. Buraya kum torbası olarak gelmedim. Maç kaybedilince Beşiktaş'ın içinde sevinenler var. Maç kaybedince çocukluğumda ağlardım, hala için için ağlıyorum. Bize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.
BİZE KARŞI KUMPAS VAR
"Kırgınlıklarım var. Bu kulüp benim değil, hepimizin. Ben aranızdan gelen kardeşinizim. Görev sürem bitince aranıza döneceğim. Bu kulüp tüm Beşiktaşlılar'ındır. Daha çok organize edenlere değil, sessiz kalanlara üzüldüm. Bizim layık olmadığımız bir şeydi. Moralimi çok bozdu. Şu anda Beşiktaş futbol takımı, işte dün kazandı. Bakıyorum, ligin başındayız. Fikstüre bakınca önümüzde 16 maç var. Bu kumpastan kurtulursak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Her şey moralle alakalı. Hep beraber yapacağız. Bu bir insanın sırtına bindirilip de yapılacak şey değil."
BİR ANDA NELER DEĞİŞTİ?
"Üç kulübe baktığımız zaman, rakamlar ortada. En az borçlu olan kulüp biziz. En çok borçluyken, en az borçlu hale geldik. Stadyum yaptık. Rakiplerimiz araziler sattılar, ben ise 1 tane civata bile satmadım! Ne oldu da, bir anda Beşiktaş'ın üzerinde bir şeyler oynanmaya başlandı? Size de soruyorum, ne oldu? Bana "Fikret Başkan, Ekonomi Bakanı olsun" diyorlardı; şimdi ne oldu? Bu tarihi kadrolar, namağlup gruptan çıkan takım vardı. "Bu takım sizin eseriniz"e gelindi. Ne olduğunu hep beraber irdelemeliyiz. Tarihi işlere imza attığımız düşünüyorum."
SİHİRLİ GÜÇLERİM YOK
"Çocukluğumuzda Tatlı Cadı Samantha vardı. Burnunu oynatıyordu. Öyle bir maharetim de yok. Bir şeyleri ya bir yerden feda edeceksiniz ya da gerçeklerle karşı karşıya kalacaksınız. Hatalar yaptık mı, yaptık! Geriye döndüğümüz zaman, daha radikal kararlar alabilirdik. Hiçbir şubeyi kapatmadık. Allah razı olsun devletimizden, çıkan kanunla birlikte amatör şubelere harcadığımız paraları vergilerden mahsup edebiliyoruz."
BAŞKAN ADAYI OLMAK DURUMUNDA DEĞİLİM
Mayıs ayında kongre var. Bu kongre Beşiktaş'ın tarihi bir kongresi olacak. Beşiktaş'ın kongresinde aday olmak isteyenlere her seferinde olmalılar dedim. Ben doğduğum günden beri Beşiktaş için çalışmak istiyordum. Çok önemli projelerin, icraatların altında imzam vardı. Yaptım, şampiyonluklar yaşadım. Ben, sizin başkanınızım. Bana sahip çıkmak zorundasınız. Yoksa, bu mayıs ayında aday da olmayabilirim. Aday olmak durumunda değilim. Taahhüdüm yok. Beşiktaş'a yılmadan hizmet edebilmemiz için size ihtiyacımız var.