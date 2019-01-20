Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman konuştu

BİR ANDA NELER DEĞİŞTİ?

"Üç kulübe baktığımız zaman, rakamlar ortada. En az borçlu olan kulüp biziz. En çok borçluyken, en az borçlu hale geldik. Stadyum yaptık. Rakiplerimiz araziler sattılar, ben ise 1 tane civata bile satmadım! Ne oldu da, bir anda Beşiktaş'ın üzerinde bir şeyler oynanmaya başlandı? Size de soruyorum, ne oldu? Bana "Fikret Başkan, Ekonomi Bakanı olsun" diyorlardı; şimdi ne oldu? Bu tarihi kadrolar, namağlup gruptan çıkan takım vardı. "Bu takım sizin eseriniz"e gelindi. Ne olduğunu hep beraber irdelemeliyiz. Tarihi işlere imza attığımız düşünüyorum."



