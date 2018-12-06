Beşiktaşta Babelin yerine İtalyan yıldız! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Babel'in yerine İtalyan yıldız!
Babel'in gitmesine kesin gözüyle bakan Beşiktaş yönetimi Onyekuru'dan sonra Villareal'in yıldız oyuncusunu da takibe aldı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 23:27:36
Güncelleme: 07:53:15
Beşiktaş'ta gayri resmi olarak kadro dışı kalan Ryan Babel'in yerine, kanat bölgesi için oyuncu arayışları hızlanmış gibi görünüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar ilk olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için Everton kulübüyle temasa geçti.
İngiliz ekibinden haber bekleyen Beşiktaş yönetiminin, olumsuz haber gelmesi durumunda ise rotasını İspanya'ya çevireceği ortaya çıktı.
İspanya medyası, Villareal'de kadroya girmekte zorlanan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Sansone'ye teklif yapan takımlar arasında Beşiktaş'ın da adının geçtiğini duyurdu.
Münih doğumlu olan ve Türk mahallesinde büyüyen İtalyan oyuncu için siyah-beyazlıların hem Villareal kulübüyle hem de eski oyuncusu Giunti aracılığıyla bir temas kurduğu ifade edildi.