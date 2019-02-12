Devre arasında gelen teklifleri değerlendirmeye alan ancak gitmesine izin verilmeyen Medel'in ilk 11'de şans verilmemesi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği iddia edildi.
12 Şubat 2019 Salı 09:33
Güncelleme: 12.02.2019 09:59
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Beşiktaş'ın devre arasında teklif alan oyuncularından biri olan fakat yönetimin gitmesine izin vermediği Medel'in bu konuda büyük pişmanlık yaşadığı öğrenildi.
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Şilili futbolcunun bu durumun ardından menajerini İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Bursaspor maçını da izleyen Medel'in menajerinin, siyah-beyazlı futbolcunun birikmiş bazı alacaklarının konuşulması için çağırıldığı ortaya çıktı.
West Ham'dan gelen transfer teklifinin sonrasında, yönetimin kendisine, "Biz futbolu burada bırakmanı istiyoruz ve ayrıca sana kaptanlık de vermek istiyoruz" telkinlerinden etkilenip, Beşiktaş'ta kalan Medel'in, sezon sonu takımdan ayrılmak istediği bildirildi.
Şu an için Çin'den gelen teklifi kabul etmeyen tecrübeli oyuncunun, 2020'de biteceği açıklanan sözleşmesinin, son senesinin opsiyon olması nedeniyle, ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.
Milliyet'in haberine göre; Son iki maçtır yerini Atiba'ya kaptıran ve bunun için de mutsuz olan 32 yaşındaki Gary Medel, opsiyon hakkı karşılıklı olduğu için, kendisinin bu opsiyonu kullanmak istemediğini menajerine ilettiği vurgulandı.