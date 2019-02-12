Milliyet'in haberine göre; Son iki maçtır yerini Atiba'ya kaptıran ve bunun için de mutsuz olan 32 yaşındaki Gary Medel, opsiyon hakkı karşılıklı olduğu için, kendisinin bu opsiyonu kullanmak istemediğini menajerine ilettiği vurgulandı.