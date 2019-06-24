Beşiktaş'ta ayrılık! Evini boşalttı gidiyor

Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Her fırsatta takım oyununun öneminden vurgu yapan Avcı, Quaresma'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta Quaresma'nın takımdan ayrılması beklenirken sürpriz bir isim İstanbul'daki evini boşaltarak kafaları karıştırdı. İşte ayrıntılar...
24 Haziran 2019 Pazartesi 10:19
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Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından bazı oyuncular ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya başladı.
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Gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılarda bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Takımın başına getirilen Abdullah Avcı, takımın oyununun önemine vurgu yaparak takıma katılacak oyuncuların da takım oyununa uygun olması gerektiğini vurguladı.
Avcı'nın bu nedenle Quaresma'nın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı iddia edilmişti.
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık daha gündeme geldi.