Beşiktaşta ayrılacak isimler belli oldu! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belli oldu!

Başkan Orman, "Devre arasında 5-6 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız" dedi Vagner Love, Larin, Tolgay, Adriano ve Babel gidecek; Vida'nın durumu belirsiz.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 23:27:29 Güncelleme: 09:28:37
Beşiktaşta ayrılacak isimler belli oldu!

Sezonun ilk yarısını 26 puanla 7'inci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, Ocak operasyonunda gidecek isimler belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaşta ayrılacak isimler belli oldu!

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bekleneni veremeyen oyuncularla, ara transfer döneminde yolların ayrılması kesinlik kazandı.

Beşiktaşta ayrılacak isimler belli oldu!

Öyle ki Başkan Fikret Orman, önceki gün NTV'de yaptığı açıklamada, "Pepe gitti.. Devre arasında 5-6 daha oyuncuyla yollarımızı ayıracağız" diyerek önemli ölçüde küçülmeye gideceklerini resmen dile getirdi.

Beşiktaşta ayrılacak isimler belli oldu!

Hem yönetimin, hem hocanın, hem futbolcuların hem de taraftarların, mevcut durumdan 'mutsuz' olduklarını açıkça ifade eden Başkan Fikret Orman, ilk neşteri Ocak ayında vuracaklarını söyledi.

Beşiktaşta ayrılacak isimler belli oldu!

Bu konuda bir çok isim ön plana çıkarken, özellikle beklentilerin yüksek olduğu ancak patlama yapamayan oyuncularla yollar ayrılacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN