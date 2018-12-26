Beşiktaşta ayrılacak isimler belli oldu!

Başkan Orman, "Devre arasında 5-6 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız" dedi Vagner Love, Larin, Tolgay, Adriano ve Babel gidecek; Vida'nın durumu belirsiz.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 23:27:29
Güncelleme: 09:28:37
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Sezonun ilk yarısını 26 puanla 7'inci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta, Ocak operasyonunda gidecek isimler belli oldu.
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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bekleneni veremeyen oyuncularla, ara transfer döneminde yolların ayrılması kesinlik kazandı.
Öyle ki Başkan Fikret Orman, önceki gün NTV'de yaptığı açıklamada, "Pepe gitti.. Devre arasında 5-6 daha oyuncuyla yollarımızı ayıracağız" diyerek önemli ölçüde küçülmeye gideceklerini resmen dile getirdi.
Hem yönetimin, hem hocanın, hem futbolcuların hem de taraftarların, mevcut durumdan 'mutsuz' olduklarını açıkça ifade eden Başkan Fikret Orman, ilk neşteri Ocak ayında vuracaklarını söyledi.
Bu konuda bir çok isim ön plana çıkarken, özellikle beklentilerin yüksek olduğu ancak patlama yapamayan oyuncularla yollar ayrılacak.