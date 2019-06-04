Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer listesi belli oldu! Tam 8 isim - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer listesi belli oldu! Tam 8 isim

Beşiktaş, bayramın ardından transfer girişimlerini hızlandıracak. Siyah-Beyazlılarda Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Abdullah Avcı'nın transfer listesi de netleşti. İşte tecrübeli teknik direktörün 8 isimlik o listesi...
4 Haziran 2019 Salı 16:42 Güncelleme: 04.06.2019 16:43
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer listesi belli oldu! Tam 8 isim

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar Temmuz ayında başlayacak kampa kadar transferde önemli bir aşama kaydetmek istiyor...

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer listesi belli oldu! Tam 8 isim

Beşiktaş için 4 isim imzayı bekliyor... Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaptanı Lokman Gör ile masaya oturan siyah beyazlılar 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer listesi belli oldu! Tam 8 isim

Lokman için A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği öğrenilirken transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer listesi belli oldu! Tam 8 isim

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelecek bir diğer isim ise Taylan Antalyalı...

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer listesi belli oldu! Tam 8 isim

Süper Lig'den başka talipleri de olan Taylan ile masaya oturan siyah beyazlılar 24 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı.

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