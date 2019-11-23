Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan Ljajic açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan Ljajic açıklaması!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik virajdan 3 puanla döndü. Maç sonunda Abdullah Avcı, Beşiktaş'taki performansı eleştirilerin odağı olan Adem Ljajic ile ilgili sorulan bir soruya cevap verdi.
23 Kasım 2019 Cumartesi 23:35 Güncelleme: 24.11.2019 00:02
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan Ljajic açıklaması!
Abdullah Avcı: Konyaspor ile maç oynamak zor. Maça daha konsantre başlamalıyız. İkinci yarı pozisyon vermedik.
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan Ljajic açıklaması!

6 maçta 1 gol yedik, yeterli değil. Hala oyun anlamında üzerine koymalıyız.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan Ljajic açıklaması!

Kazanarak bunu hızlandıracağız. Bu deplasmanda kazanmak mutluluk verici" dedi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan Ljajic açıklaması!

Ljajic'in performansı sorulunca deneyimli hoca, "Adem Ljajic, bizim oyunumuzda çok önemli.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan Ljajic açıklaması!

Onu hep gol ve asistle değerlendiriyoruz. Ancak Ljajic bugün çok iyi şeyler yaptı.

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