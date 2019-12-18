Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a evinde 2-0 kaybeden Beşikaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah-beyazlılar 3-0'lık galibiyetin rövanşında tur için sahaya çıkacak. Abdullah Avcı, maçın 11'ini belirlerken sürpriz bir karara imza attı. İşte 24 Anagold Erzincanspor - Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular ve iki takımın muhtemel 11'leri...

18 Aralık 2019 Çarşamba 10:45 Güncelleme: 18.12.2019 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





