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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...
Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a evinde 2-0 kaybeden Beşikaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah-beyazlılar 3-0'lık galibiyetin rövanşında tur için sahaya çıkacak. Abdullah Avcı, maçın 11'ini belirlerken sürpriz bir karara imza attı. İşte 24 Anagold Erzincanspor - Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular ve iki takımın muhtemel 11'leri...
18 Aralık 2019 Çarşamba 10:45
Güncelleme: 18.12.2019 10:45
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 24 Erzincanspor'a konuk oluyor.
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Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 13:00'da başlayacak.
Karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Selahattin Altay yapacak.
Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.
EKSİK FUTBOLCULAR
Beşiktaş'ta LorisKarius, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, VictorRuiz, Adem Ljajic'in yanı sıra sakatlıkları süren KevinN'Koudou ve Douglas maç kadrosunda yer almıyor.