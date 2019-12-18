Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a evinde 2-0 kaybeden Beşikaş'ta gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Siyah-beyazlılar 3-0'lık galibiyetin rövanşında tur için sahaya çıkacak. Abdullah Avcı, maçın 11'ini belirlerken sürpriz bir karara imza attı. İşte 24 Anagold Erzincanspor - Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular ve iki takımın muhtemel 11'leri...
18 Aralık 2019 Çarşamba 10:45 Güncelleme: 18.12.2019 10:45
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 24 Erzincanspor'a konuk oluyor.

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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...

Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 13:00'da başlayacak.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...

Karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Selahattin Altay yapacak.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...

Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...

EKSİK FUTBOLCULAR

Beşiktaş'ta Loris Karius, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Victor Ruiz, Adem Ljajic'in yanı sıra sakatlıkları süren Kevin N'Koudou ve Douglas maç kadrosunda yer almıyor.

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