Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, Wolverhampton'a 1-0 mağlup olarak grupta ikinci maçında da puanla tanışamadı. Maçtan sonra Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları...
3 Ekim 2019 Perşembe 23:09
Güncelleme: 03.10.2019 23:23
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Abdullah Avcı: Ben 3 yıllık imza attım. Yolumuza çalışarak, odaklanarak, yukarı çekerek devam edeceğiz.
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Oyuncularım arasında iletişim problemi yok. Zihinsel bir yorgunluk var.
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4-2-3-1'i de oynadık, 3 maçta 11 gol yedik. Sorun sistemle, formasyonla alakalı değil.
Geçen sene Beşiktaş'ın analizini yaparak geldim. Güçlü, güçsüz yanlarını sunum yaparak geldim.
Belki de böyle göreve gelen tek teknik adamım. Bekler çizgiye inmiyor deniyor. Geçen sene tüm beklerin gole katkı sayısı: 3.