Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, Wolverhampton'a 1-0 mağlup olarak grupta ikinci maçında da puanla tanışamadı. Maçtan sonra Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın açıklamalarından satır başları...
3 Ekim 2019 Perşembe 23:09 Güncelleme: 03.10.2019 23:23
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

Abdullah Avcı: Ben 3 yıllık imza attım. Yolumuza çalışarak, odaklanarak, yukarı çekerek devam edeceğiz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

Oyuncularım arasında iletişim problemi yok. Zihinsel bir yorgunluk var.

AVCI'NIN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN | TIKLAYIN

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

4-2-3-1'i de oynadık, 3 maçta 11 gol yedik. Sorun sistemle, formasyonla alakalı değil.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

Geçen sene Beşiktaş'ın analizini yaparak geldim. Güçlü, güçsüz yanlarını sunum yaparak geldim.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

Belki de böyle göreve gelen tek teknik adamım. Bekler çizgiye inmiyor deniyor. Geçen sene tüm beklerin gole katkı sayısı: 3.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN