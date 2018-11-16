Beşiktaşta 7 yolcu! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Beşiktaş'ta 7 yolcu!

    Beşiktaş'ta, üst üste gelen kötü sonuçların ardından sezon sonunda kadroda köklü bir değişiklik gerçekleştirilecek.

    16 Kasım 2018 Cuma, 19:19:28 Güncelleme: 19:20:40
    Beşiktaşta 7 yolcu!

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Sporun geleceği aydınlık mı?" panelinde "Mali tablolar ortada. Bütçeyi aşağıya çekerek ve gelirleri artırarak bu durumun içinden çıkabiliriz" ifadelerini kullanmış ve maliyeti azaltacaklarına dair sinyal vermişti.

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    Beşiktaşta 7 yolcu!

    Akşam'ın haberine göre; siyah beyazlı ekipte tasarruf paketi sezon sonunda devreye sokulacak.

    Beşiktaşta 7 yolcu!

    Mertcan Açıkgöz'ün takımda tutulması bekleniyor. Ade Ljajic ise kiralandığı Torino'nun yolunu tutacak.

    Beşiktaşta 7 yolcu!

    Beşiktaş, yıllık 2 milyon 250 bin Euro kazanan Adem Ljajic'in yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi sona erecek şu isimlerle de yolları ayıracak:

    Beşiktaşta 7 yolcu!

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