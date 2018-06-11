Beşiktaş'ta 10 numaraya 2 aday 

Bir diğer aday Manuel Fernandes'in durumunda ise net bir gelişme henüz yok. Hem oyuncunun Portekiz Milli takımı ile Dünya Kupası'nda olması hem de kulübü Lokomotiv Moskova ile süren 1 yıllık kontratı, transfer sürecinin biraz daha uzayacağı anlamına geliyor.