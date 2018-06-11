Beşiktaş'ta 10 numaraya 2 aday
32 yaşındaki yıldız için 3 yıllık yeni kontrat isteyen menajeri ise; Fernandes'in önceliğinin Lokomotiv olduğunu açıklamasına rağmen Beşiktaş'ın girişimlerini Rus ekibine karşı koz olarak kullanıyor. Lokomotiv Moskova'nın 1 yılı kalan Fernandes'e 3 yıllık yeni kontrat yapmak yerine satıp para kazanma isteği ağır basarsa; Beşiktaş resmi olarak devreye girecek ve Fernandes'i tekrar takıma kazandırmaya çalışacak.
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