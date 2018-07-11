Beşiktaşlı Quaresmadan 7 Milyon Euroya ret! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaşlı Quaresma'dan 7 Milyon Euro'ya ret!
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 23:52:10
Güncelleme: 00:47:32
Beşiktaşlı Quaresma'dan 7 Milyon Euro'ya ret!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya teklif üstüne teklif yağıyor.
Beşiktaşlı Quaresma'dan 7 Milyon Euro'ya ret!
Çin ve Katar ekiplerinin talip olduğu 34 yaşındaki futbolcu için son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal Riyad devreye girdi.
Beşiktaşlı Quaresma'dan 7 Milyon Euro'ya ret!
Arabistan temsilcisi, yıldız futbolcu için siyah-beyazlılara 9 milyon euro (50 milyon TL), Quaresma'ya da yıllık 7 milyon euro (40 milyon TL) teklif etti.
Beşiktaşlı Quaresma'dan 7 Milyon Euro'ya ret!
Ancak tecrübeli futbolcunun, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim derdim artık para değil.
Beşiktaşlı Quaresma'dan 7 Milyon Euro'ya ret!
Ancak yine de karar yönetimin. Gitmem gerekiyorsa, burada istenmiyorsam; o zaman oturur konuşuruz" sözleri ile teklifi geri çevirdiği öğrenildi.