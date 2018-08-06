Beşiktaşlı Negredoya İngiltereden flaş teklif! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaşlı Negredo'ya İngiltere'den flaş teklif!
Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği İspanyol golcüsü Negredo'ya İngiltere'den flaş bir teklif geldi
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:30:03
Güncelleme: 09:34:14
Beşiktaşlı Negredo'ya İngiltere'den flaş teklif!
Geçtiğimiz sezon Championship'te gösterdiği başarıyla Premier Lig'e çıkmaya hak kazanan Cardiff City, golcü arayışında rotasını Beşiktaş'tan Alvaro Negredo'ya çevirdi.
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Beşiktaşlı Negredo'ya İngiltere'den flaş teklif!
Habertürk'te yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon İspanyol forvetten istediği verimi alamayan Beşiktaş, Negredo'ya gelecek her teklifi değerlendirme kararı aldı.
Beşiktaşlı Negredo'ya İngiltere'den flaş teklif!
Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta siyah beyazlılara Cardiff City'den 3 milyon euro'luk bir teklif geldi.
Beşiktaşlı Negredo'ya İngiltere'den flaş teklif!
Bu gelişme sonrası Beşiktaş yönetiminde, hem oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulacakları hem de Mandzukic veya Gomez transferlerine kaynak sağlayacakları için yüzler gülmeye başladı.
Beşiktaşlı Negredo'ya İngiltere'den flaş teklif!
Premier Lig tecrübesi bulunan İspanyol forvet, Manchester City ile Middlesbrough'da forma giymişti.
Beşiktaşlı Negredo'ya İngiltere'den flaş teklif!