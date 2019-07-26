Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi!

Transfer sezonunun suskun ekibi olarak göze çarpan Beşiktaş ilk transferini Ankaragücü'nün golcüsü Tyler Boyd'u kadrosuna katarak yapmıştı. Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezon çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın ikinci transferi de İstanbul'a indi ve transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

26 Temmuz 2019 Cuma 22:37 Güncelleme: 26.07.2019 22:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





