Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi!

Transfer sezonunun suskun ekibi olarak göze çarpan Beşiktaş ilk transferini Ankaragücü'nün golcüsü Tyler Boyd'u kadrosuna katarak yapmıştı. Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezon çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın ikinci transferi de İstanbul'a indi ve transferi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
26 Temmuz 2019 Cuma 22:37
Güncelleme: 26.07.2019 22:37
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Transfer döneminin en suskun ekibi olarak göze çarpan Beşiktaş, ilk transferini Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Tyler Boyd ile yapmıştı.
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Sezon sonunda takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren, siyah-beyazlı yönetim yeni hocasıyla başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Boyd'un ardından Sivasspor forması giyen Douglas ile büyük ölçüde anlaşan Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın transferi için görüşme halinde bulunduğu Douglas Pereira Dos Santos, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Brezilyalı oyuncunun cumartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ve daha sonra takımın Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.