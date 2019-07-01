Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesinin ardından takımın başına Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, transferdeki sessizliğini bozuyor. Tecrübeli teknik adamın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu, bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme

Süper Lig'de yaz transfer döneminin başlamasına rağmen sessizliğini koruyan Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen Siyah-Beyazlılar, transferde titiz davranıyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme

Kara Kartal ilk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme

Tolga Zengin'in takımdan ayrılacak olması sebebiyle kaleci arayışı içerisinde giren yönetim, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme

Beşiktaş, ara transfer döneminde Ankaragücü forması giyen Guimaraes'in ABD'li kanat-forveti Tyler Boyd ile de anlaşmaya çok yakın.

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