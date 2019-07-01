Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 3 yıllık sözleşme

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesinin ardından takımın başına Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, transferdeki sessizliğini bozuyor. Tecrübeli teknik adamın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu, bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





