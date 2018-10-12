Beşiktaşın yeni hedefi Portodan Brahimi - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'ın yeni hedefi Porto'dan Brahimi

    İki yıl önce Porto'da oynayan Brahimi'ye talip olan Başkan Orman, Portekiz ekibiyle sözleşme uzatmayan Cezayirli yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdı
    12 Ekim 2018 Cuma, 23:12:15 Güncelleme: 23:12:43
    Beşiktaşın yeni hedefi Portodan Brahimi

    Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hayli hareketli geçecek gibi görünüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşın yeni hedefi Portodan Brahimi

    Başkan Fikret Orman geçen yıl yaptığı açıklamada, Porto forması giyen Yacine Brahimi'yi 2 yıl önce transfer etmek istediklerini açıklayıp, Avrupa'da en beğendiği isimlerden birisi olduğunu itiraf etmişti.

    Beşiktaşın yeni hedefi Portodan Brahimi

    Başkan Orman, Portekizli ekibiyle sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu için bir kez daha kolları sıvadı ve menajeri Luis Alonso'yu İstanbul'a davet etti.

    Beşiktaşın yeni hedefi Portodan Brahimi

    Ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek olan Brahimi'nin şartlarını öğrenmek isteyen Orman'ın, tüm şartları zorlayacağı ve Alonso'yu da ikna etmeye çalışacağı ifade edildi..

    Beşiktaşın yeni hedefi Portodan Brahimi
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN