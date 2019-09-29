Trabzonspor ve Beşiktaş 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Trabzonspor ve Beşiktaş 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

Trabzonspor ve Beşiktaş 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu. İşte zorlu karşılaşmada iki takım adına sahada yer alacak olan isimler;
29 Eylül 2019 Pazar 17:38 Güncelleme: 29.09.2019 17:59
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

TRABZONSPOR

UĞURCAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

KAMİL AHMET

Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

HÜSEYİN

Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

HOSSEINI

Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

NOVAK

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN