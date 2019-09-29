Trabzonspor ve Beşiktaş 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu. İşte zorlu karşılaşmada iki takım adına sahada yer alacak olan isimler;

29 Eylül 2019 Pazar 17:38 Güncelleme: 29.09.2019 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





