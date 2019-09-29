HaberlerGaleriTrabzonspor ve Beşiktaş 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
Trabzonspor ve Beşiktaş 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un 11'leri belli oldu. İşte zorlu karşılaşmada iki takım adına sahada yer alacak olan isimler;
29 Eylül 2019 Pazar 17:38
Güncelleme: 29.09.2019 17:59
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Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
TRABZONSPOR
UĞURCAN
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Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
KAMİL AHMET
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
HÜSEYİN
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
HOSSEINI
Beşiktaş'ın Trabzonspor 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz