Beşiktaşın sağ bek için eski aşkı alevlendi! Lyondan Rafael - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın sağ bek için eski aşkı alevlendi! Lyon'dan Rafael

    Siyah-Beyazlılar, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael için harekete geçti. Geçen sezon da kulübün gündeminde yer alan 28yaşındaki futbolcu için yönetim, ara transfer öncesinde Fransız ekibine teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
    10 Kasım 2018 Cumartesi, 09:59:27 Güncelleme: 10:00:15
    Beşiktaşın sağ bek için eski aşkı alevlendi! Lyondan Rafael

    Kara Kartal'da ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşın sağ bek için eski aşkı alevlendi! Lyondan Rafael

    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda sağ bek hattını güçlendirmek için harekete geçen Siyah-Beyazlılar'ın, geçen sezon da gündemde bulunan Fransa Lig 1 ekibi Lyon'un Brezilyalı savunmacısı Rafael da Silva'nın peşine düştüğü bildirildi.

    Beşiktaşın sağ bek için eski aşkı alevlendi! Lyondan Rafael

    Kariyerinde daha önce; Fluminense ve Manchester United gibi takımların da formasını giyen tecrübeli futbolcu için yönetimin, Lyon'un kapısını yakın zaman içerisinde resmen çalacağı bildirildi.

    Beşiktaşın sağ bek için eski aşkı alevlendi! Lyondan Rafael

    KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI
    Lyon formasıyla görev yaptığı 4 sezonda 110 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen tecrübeli ismin de Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı konuşuluyor.

    Beşiktaşın sağ bek için eski aşkı alevlendi! Lyondan Rafael

    Geçen sezon kulüpler görüşme halindeyken, "Yeni takımım Beşiktaş olabilir. Kulübümle anlaşmalarını bekliyorum" diyen Sambacı'nın, Kara Kartal'la ilgili olarak düşüncelerinin değişmediği öğrenildi.

    Beşiktaşın sağ bek için eski aşkı alevlendi! Lyondan Rafael

    Başarılı oyuncunun sözleşmesinin Haziran ayında bitecek olmasını göz önünde bulunduran Lyon'un, sezon sonunda boşa çıkacak oyuncusunu Ocak'ta satıp para kazanmayı hedeflediği konuşuluyor.

    Beşiktaşın sağ bek için eski aşkı alevlendi! Lyondan Rafael
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