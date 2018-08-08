Beşiktaşın rakibi Lask Linz İstanbulda!

Türkiye'de olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız. Büyük bir fırsat bizim için umarım her şey güzel olur. Karşı takımı iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık bakalım maç bize neler getirecek" dedi.