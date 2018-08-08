Beşiktaşın rakibi Lask Linz İstanbulda!

8 Ağustos 2018 Çarşamba, 16:52:34
Güncelleme: 16:55:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
1
9
UEFA Avrupa Ligi 3'ncü Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Avusturya'nın LASK Linz takımı İstanbul'a geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
2
9
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Avusturya'nın LASK Linz takımı bugün özel uçakla saat 14.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Avusturya ekibi daha sonra takım otobüsüyle havalimanında ayrılarak konaklayacağı otele gitti.
Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
3
9
LASK takımı bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı kazanmıştı.
Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
4
9
TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM
LASK Linz takımında forma giyen Türk futbolcu Doğan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.
Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
5
9
Türkiye'de olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız. Büyük bir fırsat bizim için umarım her şey güzel olur. Karşı takımı iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık bakalım maç bize neler getirecek" dedi.