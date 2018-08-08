Beşiktaşın rakibi Lask Linz İstanbulda! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!

    8 Ağustos 2018 Çarşamba, 16:52:34 Güncelleme: 16:55:23
    Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
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    Beşiktaşın rakibi Lask Linz İstanbulda!

    UEFA Avrupa Ligi 3'ncü Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Avusturya'nın LASK Linz takımı İstanbul'a geldi.

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    Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
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    Beşiktaşın rakibi Lask Linz İstanbulda!

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Avusturya'nın LASK Linz takımı bugün özel uçakla saat 14.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Avusturya ekibi daha sonra takım otobüsüyle havalimanında ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

    Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
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    Beşiktaşın rakibi Lask Linz İstanbulda!

    LASK takımı bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı kazanmıştı.

    Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
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    Beşiktaşın rakibi Lask Linz İstanbulda!

    TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM

    LASK Linz takımında forma giyen Türk futbolcu Doğan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.

    Beşiktaş'ın rakibi Lask Linz İstanbul'da!
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    Beşiktaşın rakibi Lask Linz İstanbulda!

    Türkiye'de olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız. Büyük bir fırsat bizim için umarım her şey güzel olur. Karşı takımı iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık bakalım maç bize neler getirecek" dedi.

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