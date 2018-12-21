Beşiktaşın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
21 Aralık 2018 Cuma, 16:07:08
Güncelleme: 16:51:45
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: