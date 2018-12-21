Beşiktaşın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11i - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
21 Aralık 2018 Cuma, 16:07:08 Güncelleme: 16:51:45
Beşiktaşın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11i

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Beşiktaşın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11i

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaşın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11i

Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaşın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11i

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Beşiktaşın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11i

Karius

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