Beşiktaşın istikrar kabusu!

KALEYİ KAPATAMIYOR

Beşiktaş'ın bu sezon göze çarpan bir diğer olumsuz yönü de kalesini kapatamaması ve neredeyse her maçta gol yemesi oldu. Süper Lig'de 8 maçta 10 gol yiyen siyah beyazlılar, bu sezon ligde sadece Kayserispor'dan gol yemezken, diğer 7 rakibine karşı kaleyi koruyamadı.