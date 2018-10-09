Beşiktaşın istikrar kabusu!

Pazar akşamı Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon istikrar problemi yaşıyor. Lige iyi başlayan ve üst üste 2 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 haftada ciddi puan kayıplarına engel olamadı. Sezonun ilk iki haftasında Akhisar'ı 2-1 ve BB Erzurumspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, ardından düşüşe geçti.
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Beşiktaş'ın istikrar kabusu!
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Beşiktaş, ligin son 6 haftasında sadece 9 puan toplayabildi. Söz konusu maçlarda rakiplerine 2 kez üstünlük sağlayabilen siyah-beyazlı takım, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Ligdeki ilk mağlubiyetini de son 6 hafta içinde alan Beşiktaş'ın puan kaybı şimdiden 9'a çıktı.
Beşiktaş'ın istikrar kabusu!
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PUANLAR DÜŞÜYOR
Beşiktaş, istikrar yakalayamama sorunuyla geçen sezonu hatırlattı. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunun ilk 8 haftasında istikrarlı görüntüsüyle rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, başarılı çıkışıyla bu süreci 19 puanda tamamladı. Bir sonraki sezon istikrarlı grafiğini sürdüren siyah beyazlı ekip, 8 maçlık bölümde 20 puana ulaşmayı başardı.
Beşiktaş'ın istikrar kabusu!
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Beşiktaş, geçen sezona da iyi başlamasına rağmen 8 haftalık bölümün sonraki maçlarında büyük bir düşüş yaşadı ve 14 puanda kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki istikrarsız görüntüsünün ardından 8 haftalık periyodu bu sefer 15 puanda tamamlayabildi.
Beşiktaş'ın istikrar kabusu!
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KALEYİ KAPATAMIYOR
Beşiktaş'ın bu sezon göze çarpan bir diğer olumsuz yönü de kalesini kapatamaması ve neredeyse her maçta gol yemesi oldu. Süper Lig'de 8 maçta 10 gol yiyen siyah beyazlılar, bu sezon ligde sadece Kayserispor'dan gol yemezken, diğer 7 rakibine karşı kaleyi koruyamadı.