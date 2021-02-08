GaleriBeşiktaşBeşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!
Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!
Süper Lig'in 24. haftasınsa sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0'lık skorla deviren Beşiktaş zirvenin de ortağı oldu. Transferde devre arasında sessiz kalan Beşiktaş'a yıldız golcüden müjdeli haber geldi. İşte siyah-beyazlıların gündemindeki golcü futbolcunun açıklaması...
08 Şubat 2021 Pazartesi 10:01, Güncelleme 08.02.2021 10:03
Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!