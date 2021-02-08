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Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!

Süper Lig'in 24. haftasınsa sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0'lık skorla deviren Beşiktaş zirvenin de ortağı oldu. Transferde devre arasında sessiz kalan Beşiktaş'a yıldız golcüden müjdeli haber geldi. İşte siyah-beyazlıların gündemindeki golcü futbolcunun açıklaması...

Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!

Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosunu Cenk Tosun ile güçlendirmişti.

Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!

Siyah-beyazlılarda birçok isim gündeme gelmiş fakat ekonomik nedenlerden dolayı transferlerin çoğu gerçekleştirilememişti.

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Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldız golcü ise transfer döneminin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!

THOMAS HENRY'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlılarda gündeme bir çok isim gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş'ın gündemindeki golcü futbolcudan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Thomas Henry'di.

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