Beşiktaşın eski yıldızı Pepenin yeni takım belli oldu! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Pepe'nin yeni takım belli oldu!
Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Portekizli stoper Pepe, eski takımı Porto'ya geri dönmeye hazırlanıyor.
4 Ocak 2019 Cuma, 20:54:26
Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe, eski takımı Porto'ya dönmeye çok yaklaştı.
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Portekiz'in Record gazetesinin haberine göre Porto, Pepe'nin menajeriyle görüşerek tekliflerini iletti.
Portekiz'e geri dönmek isteyen Pepe'nin ise teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtildi.
12 YIL SONRA PORTO...
2007 yılında Porto'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Pepe, Beşiktaş'ta 1.5 sezon geçirdikten sonra böylece 12 yıl sonra Porto'ya dönmüş olacak.
35 yaşındaki futbolcu ile Premier Lig takımlarından Wolverhampton da ilgileniyordu.