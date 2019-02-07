Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu! - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş 11'ini belirledi...
7 Şubat 2019 Perşembe, 16:38:43 Güncelleme: 16:41:27
Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 6-2 mağlup eden Beşiktaş, seri yakalamak istiyor.

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Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Siyah-Beyazlılar 9 Şubat Cumartesi günü Bursaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Ligin 2. yarısına hızlı giriş yapan Beşiktaş, ilk maçında Akhisarspor'un yabancı kuralına uymaması nedeniyle 3-0 hükmen kazanmıştı.

Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Daha sonra beklenmedik şekilde Erzurumspor'a evinde puan kaybeden Kara Kartal, Antalyaspor'u farklı geçerek ligde 3. sıraya yükseldi.

Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu!

Şenol Güneş zorlu Bursaspor maçı öncesi ilk 11'ini şekilldendirdi.

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