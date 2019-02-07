Beşiktaşın Bursaspor 11i belli oldu! - Fotomaç
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Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu!
Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş 11'ini belirledi...
7 Şubat 2019 Perşembe, 16:38:43
Güncelleme: 16:41:27
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 6-2 mağlup eden Beşiktaş, seri yakalamak istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-Beyazlılar 9 Şubat Cumartesi günü Bursaspor'u ağırlayacak.
Ligin 2. yarısına hızlı giriş yapan Beşiktaş, ilk maçında Akhisarspor'un yabancı kuralına uymaması nedeniyle 3-0 hükmen kazanmıştı.
Daha sonra beklenmedik şekilde Erzurumspor'a evinde puan kaybeden Kara Kartal, Antalyaspor'u farklı geçerek ligde 3. sıraya yükseldi.
Şenol Güneş zorlu Bursaspor maçı öncesi ilk 11'ini şekilldendirdi.