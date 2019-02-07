Beşiktaşın Borussia Dortmunddan transferi Kagawa, en iyi 11ini açıkladı! - Fotomaç
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Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan transferi Kagawa, en iyi 11'ini açıkladı!
Beşiktaş'ın devre arasında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı yeni transfer Shinji Kagawa, Bein Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.
7 Şubat 2019 Perşembe, 23:42:20
"Yaklaşık 5 yaşlarında futbola başladım. O aralar futbol çok popüler olmaya başlamıştı. Japonya'da ilk profesyoneli lig yeni kurulmuştu ve futbola başlamamda ben de çok etkili olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Forveti çok seviyorum, atak yapmayı seviyorum. Forvet olarak futbola başladım. Özellikle serbest ve orta da oynamayı seviyorum. Çok daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum.
ALDIĞIM TEKLİF BANA ÇOK SICAK GELDİ
Zaten sezon başından beri sürekli bir teklif alıyordum, sürekli istediklerinin farkındaydım. Özellikle devre arasında aldığım teklif bana çok sıcak ve çok inandırıcı geldi.
Kariyerime o yüzden buradan devam etmek stedim. Tarihsel bağlar olsun, Beşiktaş'ın maçları ve ülke açısından elimden geldiğince araştırdım.
ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİM
İspanya Ligi çocukluktan beri olan hayalim. Önümüzde bir gerçek var. Buradayım ve burada başarılı olmak zorundayım. Uzun zaman içinde ne olacağını bilemeyiz.