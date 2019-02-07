Beşiktaşın Borussia Dortmunddan transferi Kagawa, en iyi 11ini açıkladı! - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan transferi Kagawa, en iyi 11'ini açıkladı!

Beşiktaş'ın devre arasında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı yeni transfer Shinji Kagawa, Bein Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.
7 Şubat 2019 Perşembe, 23:42:20
Beşiktaşın Borussia Dortmunddan transferi Kagawa, en iyi 11ini açıkladı!

"Yaklaşık 5 yaşlarında futbola başladım. O aralar futbol çok popüler olmaya başlamıştı. Japonya'da ilk profesyoneli lig yeni kurulmuştu ve futbola başlamamda ben de çok etkili olmuştu.

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Beşiktaşın Borussia Dortmunddan transferi Kagawa, en iyi 11ini açıkladı!

Forveti çok seviyorum, atak yapmayı seviyorum. Forvet olarak futbola başladım. Özellikle serbest ve orta da oynamayı seviyorum. Çok daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum.

Beşiktaşın Borussia Dortmunddan transferi Kagawa, en iyi 11ini açıkladı!

ALDIĞIM TEKLİF BANA ÇOK SICAK GELDİ

Zaten sezon başından beri sürekli bir teklif alıyordum, sürekli istediklerinin farkındaydım. Özellikle devre arasında aldığım teklif bana çok sıcak ve çok inandırıcı geldi.

Beşiktaşın Borussia Dortmunddan transferi Kagawa, en iyi 11ini açıkladı!

Kariyerime o yüzden buradan devam etmek stedim. Tarihsel bağlar olsun, Beşiktaş'ın maçları ve ülke açısından elimden geldiğince araştırdım.

Beşiktaşın Borussia Dortmunddan transferi Kagawa, en iyi 11ini açıkladı!

ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİM

İspanya Ligi çocukluktan beri olan hayalim. Önümüzde bir gerçek var. Buradayım ve burada başarılı olmak zorundayım. Uzun zaman içinde ne olacağını bilemeyiz.

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