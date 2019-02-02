Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i - Fotomaç
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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i
Sezonun 2. yarısına birer galibiyet ve beraberlikle başlayan siyah-beyazlı takım, 3 puanı alıp yükselişe geçmek amacında. 2 eksiği olan Beşiktaş'ta Kagawa kadroda.
2 Şubat 2019 Cumartesi 23:30
Güncelleme: 03.02.2019 07:44
Teknik direktör Şenol Güneş maça sürpriz bir 11 hazırlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli teknik adam, Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yokluğunda yeni oyun düzenini sahada deneyecek.
Her ne kadar maç eksiği de olsa Kagawa'yı 10 numara mevkiinde oynatacak.
Asıl mevkisi sol açık olan Ljajic'i bu mevkiye kaydıracak.
Lens'i sağ kanada kaydıracak.