Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i - Fotomaç
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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Sezonun 2. yarısına birer galibiyet ve beraberlikle başlayan siyah-beyazlı takım, 3 puanı alıp yükselişe geçmek amacında. 2 eksiği olan Beşiktaş'ta Kagawa kadroda.

2 Şubat 2019 Cumartesi 23:30 Güncelleme: 03.02.2019 07:44
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Teknik direktör Şenol Güneş maça sürpriz bir 11 hazırlıyor.

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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Tecrübeli teknik adam, Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yokluğunda yeni oyun düzenini sahada deneyecek.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Her ne kadar maç eksiği de olsa Kagawa'yı 10 numara mevkiinde oynatacak.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Asıl mevkisi sol açık olan Ljajic'i bu mevkiye kaydıracak.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Lens'i sağ kanada kaydıracak.

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