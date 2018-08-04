Beşiktaşın Aboubakar teklifi: Pepe + para...

ABOUBAKAR GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı ancak bu konuda Porto yönetiminin taviz vermediği ve yıldız oyuncuyu en iyi şartlarda serbest bırakacağı bir sözleşme aradığı öğrenildi.



