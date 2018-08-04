Beşiktaşın Aboubakar teklifi: Pepe + para... - Galeri - Fotomaç
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi: Pepe + para...

    4 Ağustos 2018 Cumartesi, 00:00:18 Güncelleme: 00:01:11
    Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi: Pepe + para...
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    Beşiktaşın Aboubakar teklifi: Pepe + para...

    Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Golcü transferinde kadroya katmak istediği eski oyuncusu Aboubakar'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi: Pepe + para...
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    Beşiktaşın Aboubakar teklifi: Pepe + para...

    Portekiz basınından Correio da Manha'nın haberine göre siyah-beyazlı yönetimin Kamerunlu golcü için oldukça istekli olduğu belirtildi.

    Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi: Pepe + para...
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    Beşiktaşın Aboubakar teklifi: Pepe + para...

    PORTO NE CEVAP VERECEK?
    Beşiktaş'ın bu transfer için bir miktar para ile Pepe'yi vermeye hazır olduğu ifade edildi.

    Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi: Pepe + para...
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    Beşiktaşın Aboubakar teklifi: Pepe + para...

    Beşiktaş'ın takas hamlesiyle Aboubakar için istenen 20 milyon euroluk rakamı düşürmeye çalıştığı belirtildi.

    Beşiktaş'ın Aboubakar teklifi: Pepe + para...
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    • 8
    Beşiktaşın Aboubakar teklifi: Pepe + para...

    ABOUBAKAR GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
    Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı ancak bu konuda Porto yönetiminin taviz vermediği ve yıldız oyuncuyu en iyi şartlarda serbest bırakacağı bir sözleşme aradığı öğrenildi.

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