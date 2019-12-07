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Beşiktaş'ın 18'lik yıldızı Erdoğan Kaya ile ilgili şaşırtan gerçek! İşte aldığı ücret...
Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş, 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor' ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle son buldu. Siyah-beyazlıların gollerini Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir kaydetti. Siyah-beyazlılarda en dikkat çeken isim ise 18 yaşındaki Erdoğan Kaya olmuştu. Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkan ve ilk maçında fileleri havalandıran genç futbolcu ile ilgili sosyal medyada da bir çok yorum yapılmıştı. Erdoğan Kaya'nın Beşiktaş'tan aldığı ücret de ortaya çıktı. İşte şaşırtan rakam...
7 Aralık 2019 Cumartesi 07:34
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11'de sürpriz bir isim yer almıştı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başı zaman zaman hazırlık maçlarında görev verdiği Erdoğan Kaya'ya ilk 11'de şans vermişti.
45+3'te sahne alan Erdoğan Kaya, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ilk golünü atmıştı.
Antrenmanlardaki hırsıyla formayı kapan Erdoğan, Abdullah Avcı'nın özel olarak ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyordu.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Erdoğan Kaya, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın verdiği şansı iyi kullandığını düşündüğünü belirterek, ilk maçında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söylemişti.