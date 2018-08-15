Beşiktaşın 10 numara adayları!

Ad: Joao Mario

Yaş: 25

Kulübü: Inter

Transfermarkt Değeri: 23 milyon Euro

Değerlendirme:

Geçtiğimiz yıl Inter forması ile 14 maça çıkan Mario, 5 asist katkısında bulunmuştu. Sezonun ikinci yarısını West Ham United'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu, Premier Lig'de ise 13 maça çıkarken 2 gol 1 asist katkısı yapmıştı. Joao Mario'nun en öne çıkan özelliği orta sahadan hücum hattına yaptığı koşular ve dripling kalitesi. Topla yaptığı koşular ile her daim tehlike yaratma potansiyeline sahip bir oyuncu. Pas kalitesi de oldukça yüksek olan oyuncu, anahtar pas istatistiğinde de oynadığı liglerde genellikle üst sıralarda yer bulan bir isim. Takım arkadaşlarının koşu yollarına attığı paslar ile de rakip takım savunmasını sürekli yıpratan bir oyuncu. Joao Mario, oyunun savunma tarafında ise ikili mücadelelere girmekten çekinmesi ve fiziksel mücadeleleri genellikle kaybetmesi ile eksi puana sahip olsa da yaptığı pas araları ile bir nevi telafiye sahip bir isim. Beşiktaş'a gelmesi durumunda skor yapmaktan ziyade takımın ileri ucundaki isimlerin skor sayılarını 3-6 gol bandında yükseltebilecek bir kaliteye sahip.

Beşiktaş'a Uygunluk: 9/10

