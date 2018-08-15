Beşiktaşın 10 numara adayları!

Beşiktaş'ın 10 numara adayları!
Anderson Talisca'nın ayrılışı sonrası forvet arkası için transfer arayışında olan siyah-beyazlı ekipte son aday Eintracht Frankfurt forması giyen Marco Fabian oldu. Meksikalı ofansif orta saha ile alakalı haberlerin çıkmasının ardından adı Beşiktaş'la anılan on numaraları sizin için değerlendirdik.
(Hazırlayan: Tarkan Kıdıl)
Ad: Marco Fabian
Yaş: 29
Kulübü: Eintracht Frankfurt
Transfermarkt Değeri: 4,5 milyon Euro
Değerlendirme:
Meksikalı 10 numara geçtiğimiz sezon Frankfurt forması ile 9 maça çıkabilirken 1 gol attı. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıktan dolayı toplamda 23 maç kaçıran tecrübeli oyuncu geri kalan dönemde de ritmini bulmakta zorlandı. Fabian'ın en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi duran toplarda olan ustalığı. Aynı zamanda kolay kolay top kaybetmeyen yapısı ve pozisyonundan bağımsız şekilde sahanın her noktasında takım savunmasına yaptığı katkı ile göz dolduran bir futbolcu. İsabetli orta sayısı yüksek olan Meksikalı futbolcu, topu saklama özelliği sayesinde de kritik noktalarda takımına faul kazandırabiliyor. Marco Fabian'ın zayıf yönleri olarak hava toplarındaki zayıflığı, oyun disiplininden uzak olması ve yerden basit paslar atmak yerine genellikle uzun toplar denemesi gösterilebilir.
Beşiktaş'a Uygunluk: 7/10
Ad: Dimitrios Pelkas
Yaş: 24
Kulübü: PAOK
Transfermarkt Değeri: 4 Milyon Euro
Değerlendirme:
Yunan on numara, geçtiğimiz sezon PAOK forması ile 36 maça çıkarken 12 gol 11 asist katkısında bulundu. Hem asist hem de gol istatistiklerinde çift hanelere ulaşması oyuncunun skora olan katkısını kanıtlar nitelikte. Pelkas, oyun yapısı itibariyle ceza sahasına sürpriz koşular yapmaya çok meyilli bir oyuncu. Çift ayağını da kullanabilen Pelkas, skora yatkınlığı ile Talisca'ya benzer bir oyun yapısına sahip. Duran toplarda da ciddi bir tehdit olabilecek kalibreye sahip aynı zamanda. 1,75'lik boyuna rağmen ikili mücadelelerde kolay kolay yıkılan bir futbolcu da değil Pelkas.
Beşiktaş'a Uygunluk: 8/10
Ad: Hugo Vetlesen
Yaş: 18
Kulübü: Stabaek
Transfermarkt Değeri: 270 bin Euro
Değerlendirme:
Geçtiğimiz sezon Stabaek forması ile 19 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol 1 asist katkısında bulundu. Vetlesen, oyun stili açısından klasik bir on numara yerine, orta saha merkezden hücum attına koşular yapan bir 8 numara. Vetlesen'in öne çıkan özelliklerinin başında ise pas kalitesi geliyor. Şenol Güneş'in oynatmayı sevdiği pas oyununda yıldızı bir hayli parlayabilir. Genç yaşına rağmen pas tercihlerindeki soğukkanlılığı ile ilk günden dikkatleri üzerine çekebilir. İki stoperin arasına tercih ettiği ileri paslarla da Süper Lig'de çoğu takıma sıkıntı yaratabilecek düzeyde bir oyuncu. Standart fiziğine rağmen ikili mücadelelerden kaçmaması ve omuz omuzadaki başarısı ise öne çıkan başka bir özelliği. Dripling kalitesinin de standart üstü olduğunu belirtmekte fayda var. Oyuncunun yeteneğinin Beşiktaş seviyesinde test edilmemiş olmaması ve hava toplarındaki zayıflığı ise konuşabileceğimiz olumsuz özellikler oyuncu hakkındaki.
Beşiktaş'a Uygunluk: 8/10
Ad: Joao Mario
Yaş: 25
Kulübü: Inter
Transfermarkt Değeri: 23 milyon Euro
Değerlendirme:
Geçtiğimiz yıl Inter forması ile 14 maça çıkan Mario, 5 asist katkısında bulunmuştu. Sezonun ikinci yarısını West Ham United'da kiralık geçiren Portekizli oyuncu, Premier Lig'de ise 13 maça çıkarken 2 gol 1 asist katkısı yapmıştı. Joao Mario'nun en öne çıkan özelliği orta sahadan hücum hattına yaptığı koşular ve dripling kalitesi. Topla yaptığı koşular ile her daim tehlike yaratma potansiyeline sahip bir oyuncu. Pas kalitesi de oldukça yüksek olan oyuncu, anahtar pas istatistiğinde de oynadığı liglerde genellikle üst sıralarda yer bulan bir isim. Takım arkadaşlarının koşu yollarına attığı paslar ile de rakip takım savunmasını sürekli yıpratan bir oyuncu. Joao Mario, oyunun savunma tarafında ise ikili mücadelelere girmekten çekinmesi ve fiziksel mücadeleleri genellikle kaybetmesi ile eksi puana sahip olsa da yaptığı pas araları ile bir nevi telafiye sahip bir isim. Beşiktaş'a gelmesi durumunda skor yapmaktan ziyade takımın ileri ucundaki isimlerin skor sayılarını 3-6 gol bandında yükseltebilecek bir kaliteye sahip.
Beşiktaş'a Uygunluk: 9/10
Ad: Shinji Kagawa
Yaş: 29
Kulübü: Borussia Dortmund
Transfermarkt Değeri: 13 milyon €
Değerlendirme:
BVB forması ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Shinji Kagawa, 6 gol 7 asist katkısında bulundu. Japonya Milli Takımı ile de 95 maça çıkan oyuncunun uluslararası maç tecrübesi bir hayli yüksek durumda. Japon yıldızın oyununda öne çıkan özellikler ise yüksek pas yüzdesi, nitelikli pas kabiliyeti ve topu saklamaktaki ustalığı. Kariyerinde Manchester United apoleti de bulunan yıldız oyuncu, takım savunması yaptığı katkının azlığı ve hava mücadelelerindeki zayıflığı ile takımına sıkıntı yaşatabiliyor. Uzak Doğu pazarına açılmak gibi ekonomik faydaları da beraberinde getirebilecek oyuncunun Beşiktaş'a saha içindeki katkısının yeterli olacağını düşünmemekteyim.
Beşiktaş'a Uygunluk: 6/10
Ad: Mario Götze
Yaş: 26
Kulübü: Borussia Dortmund
Transfermarkt Değeri: 18 milyon €
Değerlendirme:
Mario Götze, geçtiğimiz sezon Alman devi ile 32 maça çıkarken 2 gol atıp 7 asist katkısında bulundu. Kariyerinin başında gösterdiği potansiyele bir türlü ulaşamayan Alman oyuncu, eski günlerdeki halinin bir gölgesi konumunda. Mario Götze'nin öne çıkan özellikleri ise yüksek pas yüzdesi, anahtar pas sayısı, isabetli ortaları ve pas oyununa yatkınlığı olarak gözüküyor. İkili mücadelelerdeki zayıflığı ise dikkat çeken negatif özelliklerinden. Beşiktaş'a gelmesi halinde maliyet/fayda açısından vasat düzeyi aşabileceğine pek ihtimal vermiyorum.
Beşiktaş'a Uygunluk: 7/10